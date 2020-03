Coronavirus, altre tre vittime in Liguria: sale a 36 il bilancio dei deceduti

GENOVA - Sono altre tre le vittime di coronavirus in Liguria. Una paziente nata e residente nella provincia di Milano di 90 anni, presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Policlinico San Martino, deceduta nella mattina di lunedì 16 marzo, un paziente ecuadoriano di nascita ma residente a Genova di 73 anni, presso il reparto Osservazione Breve Intensiva (ubicato all’interno dei percorsi del Pronto Soccorso) deceduto alle 2.45, e infine una paziente residente nella provincia della Spezia di 87 anni deceduta anche per infezione da Covid-19 intorno alle due di questa notte. Salgono quindi a 36 le vittime dall’inizio dell’emergenza.

I DATI IN LIGURIA - Positivi in Liguria: complessivamente 524 (90 in più di ieri). Ospedalizzati: 319 (44 in più di ieri) di cui 66 in terapia intensiva. Asl1 - 47 pazienti (di cui 8 terapia intensiva); Asl2 - 52 pazienti (di cui 12 terapia intensiva); ASL 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 3 pazienti; Asl 3 Villa Scassi – 14, Asl4 – 10 (di cui 2 terapia intensiva); Asl5 - 37 (di cui 8 terapia intensiva); Ospedale Policlinico San Martino – 81 (di cui 20 terapia Intensiva); Ospedale Galliera - 40 (di cui 8 terapia intensiva); Ospedale Evangelico – 35 (di cui 8 terapia Intensiva); Altri reparti ospedalieri – 52; Al domicilio: 172 (+65); Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 33. Persone in sorveglianza attiva: complessivamente 1609 in Liguria. Di cui: Asl1 – 270; Asl2 – 319; Asl3 – 245; Asl4 – 322; Asl5 – 453. Deceduti: 35 da inizio emergenza.

MASCHERINE - ll presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha emanato un'ordinanza che obbliga le farmacie di comunità della Liguria a "mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale (Dpi) in giacenza delle strutture ospedaliere e sociosanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus". Per conoscere tutti i dettagli CLICCA QUI