Coronavirus, 30 posti letto aggiuntivi alla Spezia per le emergenze

LA SPEZIA - La Spezia affronta l’emergenza coronavirus mettendo a disposizione 30 posti letto aggiuntivi. Ad annunciarlo il sindaco Pierluigi Peracchini: “il Comune ha messo a disposizione per la sanità regionale o per le regioni in difficoltà per l'emergenza coronavirus 30 posti nella foresteria dell'ex ospedale militare Falcomatà, oggi nuova sede del polo universitario”.

“Rispondiamo così all'appello della sanità, tramite Alisa e protezione civile regionale. Sono in corso anche accordi con la Difesa per trovare posti letto nell'ambito degli edifici della Marina Militare per chi deve fare i 14 giorni di isolamento o in caso di situazioni più gravi", ha concluso il sindaco.