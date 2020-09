Coronavirus, all'ospedale di Sarzana ci sono "ancora molti posti letto"

SARZANA - I posti letto per i pazienti Covid all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana sono ancora "molteplici senza l'attivazione del piano incrementale" comunica la Asl 5 della Liguria, confermando la scelta operativa dell'ospedale di Sarzana come punto di riferimento per i pazienti Covid nella provincia di La Spezia.

"È evidente che questo non comporta alcuna maggiore diffusione del virus nella città di Sarzana: la scelta è funzionale per mantenere il più possibile Covid-free l'ospedale della Spezia". "Per questo - conclude la nota della Asl 5 - si invita la cittadinanza alla massima prudenza e al rispetto delle linee guida sui corretti comportamenti da seguire in caso di comparsa di sintomi sospetti"