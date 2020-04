Coronavirus, a Genova le estetiste donano un'ora al personale sanitario

GENOVA - Oltre 2500 tra estetiste, parrucchieri, massaggiatrici, gestori di palestre, psicoterapeuti in Liguria e 2 mila in Italia hanno aderito a 'Un'ora per voi', un'iniziativa di riconoscenza ideata da un centro estetico a Genova Sestri Ponente, che prevede di donare un'ora dei loro servizi al personale sanitario quando ripartiranno dopo la chiusura imposta dall'emergenza coronavirus. "

La Liguria ancora una volta sta dimostrando una solidarieta' impareggiabile - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Il nostro tessuto economico sta cercando di resistere ma non potra' farlo ancora a lungo. Fase 2 significa anche saper ascoltare i bisogni dei cittadini e dei lavoratori. In questi giorni in tanti tra parrucchieri e estetiste mi hanno scritto per chiedermi tempi certi e modalita' per ripartire in sicurezza. Ci auguriamo che il Governo voglia dare risposte al piu' presto a queste e a tante altre categorie che stanno soffrendo e aspettano di poter tirare su le saracinesche per mantenere le loro famiglie"