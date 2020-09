Coronavirus, 97 nuovi casi in Liguria su 3mila tamponi: due i decessi

GENOVA - In lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 casi in 24 ore, contro i 1.912 del giorno precedente, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (20 il giorno prima, giovedì erano 23), per un totale di 35.818. I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 del giorno prima), e sono in tutto 223.693. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi nelle ultime 24 ore è la Campania (+274), seguita dalla Lombardia (+256), il Lazio (+219) e il Veneto (+216). Nessuna regione a zero contagi, l'unica con un aumento a una cifra è il Molise (+5). A segnalare decessi sono Lombardia (4), Puglia (3), Liguria (2), Lazio (2), Calabria (2) e uno ciascuna Piemonte, Veneto, Toscana e Campania. Il numero delle persone attualmente malate sale di altre 875 unità (+938), per un totale che arriva a 48.593. Crescita contenuta dei ricoveri: quelli in regime ordinario salgono di 9 unità, e sono 2.746, mentre le terapie intensive aumentano di 3, 247 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, 863 in più nelle ultime 24 ore.