Coronavirus, 529 i nuovi positivi in Liguria: 113 solo nel savonese

GENOVA - Aumentano i positivi al covid in Liguria: sono 7185, 529 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Aumentano anche gli ospedalizzati: sono 685, 13 in più di ieri, con 66 persone in terapia intensiva.

Spicca l'aumento dei ricoveri nel Savonese: sono 144, di cui 13 in terapia intensiva, con 7 ospedalizzati in più di ieri.

Continuano a crescere i contagi nel Savonese con 113 casi e le ultime ore registrano una impennata anche a Genova con 220 nuove positività. I nuovi casi sono complessivamente 529: oltre ai dati di Genova e Savona, 93 sono nell'Imperiese, 69 nello Spezzino, 32 nel Tigullio e 2 sono persone residenti fuori regione. I tamponi fatti sono 7241 (4635 molecolari, 2606 antigenici rapidi.

Il rapporto tamponi - positivi è del 7,3%, mentre a livello nazionale la media è del 6,6%. I morti sono 8, tra cui una donna di 58 anni all'ospedale di Sarzana, per un totale di 3841. I vaccini arrivati sono 336990, quelli somministrati sono 259.257, il 77%.

I vaccini fatti nelle ultime 24 ore sono 6.061 (3651 mRNA, e 2410 AstraZeneca). Hanno chiuso il ciclo vaccinale in 89804 persone. I guariti sono 292, in isolamento domiciliare ci sono 5974 persone, 320 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 6715

Le persone decedute invece sono otto: la più giovane è una donna di 58 anni morta a Sarzana, il più anziano è un uomo di 91anni deceduto al San Martino di Genova.