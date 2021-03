Coronavirus, 487 nuovi positivi in Liguria. Aumentano gli ospedalizzati

GENOVA - Sono 487 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.512 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.774 tamponi antigenici rapidi: Imperia (Asl 1) 79, Savona (Asl 2) 115, Genova 215, di cui Asl 3 167 e Asl 4 48, La Spezia (Asl 5) 77 e una persona non residente in Liguria. Sono 6.956 gli attualmente positivi in Liguria.

Aumentano leggermente gli ospedalizzati di 18 unità: sono 672 in media intensità, di cui 67 in terapia intensiva. Scendono le persone in isolamento domiciliare (totale 5.654) mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 6.768.

La percentuale di efficacia della campagna vaccinale è del 81%, corrispondente al rapporto tra 312.420 dosi consegnate e 252.904 dosi somministrate. Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 4.930 dosi di vaccino a mRNA (Pfizer e Moderna), che portano a 87.710 il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale bidose. Di AstraZeneca sono state somministrate 3.810 dosi.

Sono infine 6 le persone decedute, tutte nelle ultime 24 ore, che portano il totale regionale a 3.810. Le persone erano di età compresa tra i 66 e 89 anni.