Coronavirus, 47 nuovi positivi in Liguria: restano a zero i decessi

GENOVA - In Liguria si sono registrati 47 nuovi positivi al covid. E' quanto emerge dal bollettino di Regione Liguria sulla base del flusso di dati tra Alisa e il ministero. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 1.936. Un paziente è ricoverato in terapia intensiva, portando a 30 gli ospedalizzati.

Restano a quota zero i decessi. I nuovi contagi sono per lo più legati a tamponi esaminati nella Asl 3 genovese e nell'Asl 5 spezzina, che registrano rispettivamente 15 e 23 positivi. In Asl 3 i positivi sono contati di casi (6) o emersi per screening (8, un altro positivo è rientrato da un'altra regione). Tra i 23 dell'Asl 5 20 sono contatti di casi.