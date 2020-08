Coronavirus, 41 nuovi positivi in Liguria su 2.343 tamponi nelle ultime 24 ore

GENOVA - Sono 41 i nuovi positivi per Coronavirus in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Sale così a 1.411 il numero degli attuali positivi nella regione. Tra i nuovi casi individuati, grazie ai 2.343 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 14 sono provenienti da attività di screening (1 in Asl1, 7 in Asl3 e 6 in Asl5). Quattro invece sono appena rientrati da un viaggio all’estero, di cui uno nel savonese e tre in provincia di Genova. A questi si aggiungono altri quattro appena rientrati da altre regioni, 2 nello spezzino e 2 sempre in territorio genovese. 14 sono i contatti di casi noti, gli ultimi 5 sono stati individuati nelle Rsa. 19 i guariti, 23 gli ospedalizzati in leggera decrescita. Intanto 1.357 persone si trovano in sorveglianza attiva.

E' raddoppiato l'incremento delle persone attualmente positive al Covid in Italia, che nel complesso sono ora 20.753. L'incremento è di 1.039 persone a fronte delle 519 di ieri. Il dato si registra per la forte spinta del numero delle persone in isolamento, 1.039, ed è il dato più alto dagli inizi di maggio. Calano di tre unità i ricoveri (in tutto 1.055) e aumentano di tre quelli in terapia intensiva (da 66 a 69). I guariti oggi sono 314 per un totale di 206.329 . Sono 13 i morti, in aumento rispetto ai 4 di ieri.

I tamponi sono stati 93.529, quasi 20 mila più di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Dopo quello di oggi, il dato più alto degli ultimi mesi si era registrato domenica scorsa, quando i contagi in un giorno erano stati 1.210. Il totale delle vittime è di 35.458. Quest'ultimo dato include anche gli 11 decessi in Veneto, tra i quali sono conteggiate alcune persone malate recentemente, ma decedute dopo essersi già negativizzate.