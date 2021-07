Coronavirus, 40 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

GENOVA - Sono 40 i nuovi soggetti positivi al Covid-19 in Liguria nelle ultime 24 ore, 15 in più rispetto a quelli della giornata di ieri, su 2.979 tamponi molecolari effettuati ai quali si aggiungono 2.679 tamponi antigenici. I casi liguri si suddidvidono in:

6 a Imperia (Asl 1)

1 a Savona (Asl 2)

20 a Genova, di cui:

-19 in Asl 3

-1 in Asl 4

8 a La Spezia (Asl 5)

5 non riconducibili alla residenza in Liguria

Si registra 1 solo guarito nelle ultime 24 ore, così come 1 è il numero di deceduti, un uomo di 74 anni morto all'ospedale San Paolo di Savona. In calo gli ospedalizzati, 13 in totale di cui 5 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stato somministrato l'88% delle 1.676.023 consegnate fino ad ora. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 485.386 seconde dosi di vaccino a Mrna di Pfizer e Moderna, mentre sono 72.455 le secondi dosi somministrate del vaccino Astrazeneca e J&J.