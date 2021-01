Coronavirus, 374 nuovi positivi in Liguria e 773 persone ricoverate

GENOVA - Sono 374 i nuovi positivi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 2877 tamponi molecolari effettuati, a cui si aggiungono 2082 tamponi antigenici. Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata: a Savona, nel territorio di Asl 2, sono 137. In provincia di Genova: 119, di cui Asl 3 88 e Asl 4 31. Segue lo spezzino, poiché Asl 5 ha rilevato 65 nuovi positivi, mentre l’Asl 1 imperiese ne ha 53.

In Liguria gli attualmente positivi sono 6574, di questi 773 sono ricoverati, sei in più rispetto all'ultimo bollettino, e 64 sono in terapia intensiva. 11 le persone decedute tra il 28 dicembre e l'8 gennaio, di età compresa tra i 70 e i 91 anni. 247 sono invece i nuovi guariti.

IN ITALIA -Sono 18.627 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 361 le vittime. Sono stati 139.758 i tamponi effettuati per la ricerca del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il rapporto con i nuovi casi (18.627) sale al 13,3% (+1,7% rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva per Covid sono 2.615 (+22 rispetto a ieri) con 181 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi, invece, raggiungono quota 23.427 (+167 rispetto a ieri). In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491. Da domani 30mila saturimetri verranno distribuiti gratuitamente nelle farmacie ai nuclei familiari al cui interno vi sia un membro affetto da patologie respiratorie. Lo annuncia Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts). L'iniziativa è in collaborazione con Federfarma e coinvolgerà 1200 farmacie in tutta Italia. L'obiettivo è anche di prevenire le complicanze gravi legate a Covid-19, particolarmente pericolose per questi pazienti.