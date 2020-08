Coronavirus, 33 nuovi casi in Liguria: molti rientrati dall'estero

GENOVA - Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. 6 si trovano in Asl1, nell'imperiese, di cui: 2 in strutture sociosanitarie e uno di questi è un operatore sottoposto a tampone come da indicazioni Alisa), 3 sono contatti di casi confermati e l'ultimo deriva da una segnalazione al dipartimento di prevenzione. Altri 6 positivi sono nel savonese, 5 sono contatti di casi confermati e in particolare 4 di questi sono ancora legati al cluster della grigliata (LEGGI QUI) , mentre l'ultimo è un residente appena rientrato da un viaggio.

Nella zona di Genova sono 17 i nuovi positivi: 3 appena tornati da un viaggio all'estero, 5 contatti di casi confermati e 9 segnalazioni a dipartimento di prevenzione. Nel Tigullio solo 1 caso positivo, sempre per un rientro da viaggio. Infine nello spezzino 2 appena rientrati dalle vacanze e un contatto di caso confermato.

1.921 sono stati i tamponi effettuati solo ieri e 18 i nuovi guariti. 20 in tutto gli ospedalizzati, di cui solo 3 in terapia intensiva. Gli attuali positivi in Liguria sono 1.257. Proprio nella giornata di oggi, il professor Matteo Bassetti ha invitato comunque a non fare troppi allarmismi, pubblicando alcuni grafici che comparano la situazione italiana attuale a quella di altri paesi (GUARDA QUI) .