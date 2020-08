Coronavirus, 31 nuovi casi in Liguria e 2 decessi nell'ultimo bollettino

GENOVA - Sono 31 i nuovi casi di Coronavirus segnalati nelle ultime 24 ore in Liguria, e tornano i decessi: 2 uomini, un 55 enne e un 89 enne, deceduti entrambi il 16 agosto all'ospedale San Paolo. E' quanto emerge nel bollettino quotidiano diffuso da Regione Liguria sulla base del flusso Alisa-ministero.

I tamponi effettuati sono stati 2.361. Scendono di 2 i ricoverati, che sono ora 22, uno dei quali in terapia intensiva. I positivi in regione in questo momento sono 1.332. Rispetto ai nuovi contagi: 4 sono nell'imperiese (3 contatti di casi confermati e 1 rientro viaggio estero), 3 nel savonese (2 contatti di casi confermati e 1 struttura sociosanitaria), 17 nel genovese (7 contatti di casi confermati, 1 struttura sociosanitaria, 6 segnalazioni dipartimento prevenzione, 3 rientro viaggio estero), e 7 nello spezzino di cui 5 contatti di casi confermati e 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione.

12 i nuovi guariti, mentre 1.139 sono in sorveglianza attiva. Intanto in Italia sono 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì per un totale di 35.418 decessi. In crescita anche i tamponi: 77mila, circa 6mila in più di ieri. In Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115) i maggiori incrementi di contagiati. Il dato odierno dei nuovi contagiati da Covid (845) è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo - quest'ultimo - ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l'inizio della cosiddetta 'fase 2' dal 18 maggio scorso. I casi totali sono così saliti a 256.118, i morti a 35.418.