Coronavirus, 28 nuovi positivi in Liguria e 20 guariti nelle ultime 24 ore

GENOVA - Sono stati 28 i nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria, mentre non è stato registrato alcun nuovo decesso, con un totale di vittime per l'epidemia fermo a 1.571. E' quanto emerge dal flusso di dati tra Alisa e il ministero diffuso nel bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 1.537. Resta solo una persona in terapia intensiva, mentre sono ancora 19, come ieri, i pazienti ricoverati. Gli attuali positivi salgono a 1.372, mentre sono 20 i guariti.

Tra i nuovi positivi due sono dell'Asl 1 imperiese (1 contatto caso confermato e 1 segnalazione da Dipartimento prevenzione), 2 sono dell'Asl 2 savonese con un link alla grigliata di inizio agosto. 12 i contagiati nell'Asl 3 del genovese (9 contatto di caso confermato e 3 segnalazione dipartimento prevenzione) e infine 12 dell'Asl 5 spezzina (1 rientro viaggio estero, 8 contatti di caso confermato e 3 per segnalazione del dipartimento prevenzione). Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Bisogna tornare al 4 maggio per avere un dato dell'aumento dei contagi analogo (1.221) a quello odierno ((1.210). In quella data. però, i morti erano stati 195, le terapie intensive erano 1.479 con i malati di Covid che erano scesi per la prima volta sotto i 100 mila (99.980) dall'inizio della fase acuta della pandemia in Italia. I guariti oggi sono 267 per un totale di 205.470. In totale i casi registrati dal ministero della Salute sono 259.345, mente il totale dei decessi è di 35.437. Il totale degli attualmente positivi è di 18.438.