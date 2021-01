Coronavirus, 276 nuovi positivi in Liguria. Somministrati più di 23 mila vaccini

GENOVA - Sono 276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.060 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata. 81 casi a Genova di cui 40 in Asl 3 e 41 in Asl 4, 77 a Imperia in Asl 1, 74 a Savona in Asl 2 e 44 a Spezia in Asl 5. Gli attualmente positivi in regione sono 6.473. 796 sono le persone ospedalizzate, 5 in meno rispetto all'ultimo bollettino, mentre 65 sono i pazienti in terapia intensiva. Sono riportati 28 decessi, avvenuti tra il 4 dicembre 2020 e l'11 gennaio 2021, tutti tra i 50 e gli 89 anni. 305 nuovi guariti.

Nel bollettino sono riportati anche i dati dei vaccini: 33.470 consegnati, di cui 23.421 già somministrati, per una percentuale pari al 70%. Ma "sono in arrivo ulteriori 17 “pizza box”, contenenti 19.890 dosi, che portano a oltre 56 mila quelle ricevute", annuncia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti con un post su Facebook. "Stiamo già pianificando il terzo ciclo di somministrazioni e auspichiamo che il Governo, anche grazie all’arrivo del vaccino Moderna, fornisca dosi sufficienti per procedere al più presto alla vaccinazione della fascia più fragile e colpita della popolazione, gli over 75: se ciò avvenisse già nelle prossime settimane, avremmo l’80% dei decessi in meno, numero che resta ancora il più doloroso per la nostra regione, così come calerebbero notevolmente anche i ricoveri negli ospedali. Al momento dalla struttura commissariale non abbiamo ancora dettagli sulla distribuzione del vaccino Moderna e quindi attendiamo di capire quando arriverà in Liguria e in quali quantità. Intanto continuiamo il nostro lavoro senza fermarci".