Coronavirus, 200 nuovi positivi in Liguria. Somministrato il 94% dei vaccini

GENOVA - Sono 200 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.509 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.330 tamponi antigenici rapidi. 3 a Imperia (Asl1), 52 a Savona (Asl2), 137 a Genova e provincia di cui 129 nel capoluogo (Asl3) e 8 nel Levante (Asl4) e alla Spezia (Asl5) 4. Non riconducibili alla residenza in Liguria 4. Sono 6.502 persone gli attuali positivi in totale, in calo.

Sono 247 i guariti, gli ospedalizzati oggi sono 595 in media intensità di cui 69 in terapia intensiva. 5.473 i pazienti in isolamento domiciliare e 6.295 i soggetti in sorveglianza attiva. Si registrano 7 decessi, di cui 4 nelle ultime 24 ore per motivi legati al Covid, dell'età tra i 72 e i 98 anni; il totale regionale è di 4.143 persone da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 4.135 dosi di vaccino mRna Pfizer e Moderna in Liguria, che porta il totale a 450.812: di questi più di 158mila liguri hanno ricevuto la seconda dose. Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, sono state somministrate 2.539 dosi nelle ultime 24 ore, per un totale di 101.584 da dicembre scorso. Somministrato il 94% dei vaccini.