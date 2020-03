Coronavirus, 132 casi positivi in Liguria. Al San Martino aumentano i posti in terapia intensiva

GENOVA - Nuova vittima del coronavirus in Liguria. Secondo quanto riferito da Alisa, l'agenzia sanitaria regionale, un uomo ultranovantenne è morto oggi nel Savonese. Sale così a 9 il numero dei decessi in Liguria dall'inizio dell'emergenza. Sono 132 invece i casi positivi di Coronavirus in Liguria, 31 in più rispetto al giorno precedente. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure. Nove le vittime (due in Asl1, quattro in Asl2 compreso il decesso nell'albergo di Laigueglia, due al San Martino di Genova e uno all'Evangelico di Voltri). Questi i numeri dell'ultimo bollettino legato all'emergenza coronavirus diffuso da Regione Liguria e che fa riferimento alla situazione nel territorio regionale dall'inizio dell'emergenza.

I DATI DELLE ASL - In Asl 1 ci sono 13 pazienti, al San Martino di Genova 21, all'Evangelico di Voltri 7, al Galliera 8, in Asl 4 un paziente ricoverato, in Asl 5 13. A domicilio 45. in sorveglianza attiva: totale 904 persone in Liguria (+ 287 rispetto a ieri). Di cui: Asl 1 - 202; Asl 2 - 262; Asl 3 - 172; Asl 4 - 53; Asl 5 – 215.

Aumentano da 8 a 28 i letti di terapia intensiva dedicati all'emergenza Coronavirus all'ospedale San Martino di Genova. Sono infatti stati aperti nuovi 20 posti al M3Monoblocco. la comunicazione arriva direttamennte dalla direzione dell'ospedale genovese. Nel frattempo la Asl 1 imperiese e la Asl4 hanno comunicato di aver sosteso tutte le attività chirurgiche e ambulatoriali non urgenti. Sono invece mantenuti tutti gli accessi urgenti, l’attività chirurgica in emergenza e l’attività inerente le patologie neoplastiche, interventi oncologici in classe A o di alta specialità, non rinviabili a giudizio clinico.

Proprio la questione dei posti letto dedicati all'emergenza del Coronavirus è la preoccupazione maggiore che ha spinto il governo a emanare misure più stringenti. A causa della facile trasmissibilità del virus il rischio di mandare in saturazione le strutture sanitarie italiane è alto. A Genova il sindaco Bucci ha ribadito che gli ospedali Micone di Sestri Ponente e l'Evangelico di Voltri saranno dedicati all'emergenza.