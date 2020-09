Coronavirus, 114 nuovi casi in Liguria, 93 solo alla Spezia

GENOVA - Sono 114 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.966 tamponi effettuati. Si tratta del dato più alto da inizio maggio. Ben 93 casi sono stati registrati nel territorio della Asl 5 spezzina, tra cui 47 contatti di caso confermato, 45 da attività di screening e un accesso diretto in ospedale.

Sono 19, invece, i casi in Asl 3 Genovese, di cui nove contatti di caso confermato e dieci da attività di screening. Due casi anche in Asl 2 Savonese, un contatto di caso e un positivo da attività di screening. Il totale di contagiati da inizio pandemia sale a 11.580, sulla base di 259.510 tamponi effettuati. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore, con i morti da inizio pandemia che restano 1.579.

Attualmente sul territorio regionale sono presenti 2.087 positivi, salgono a 102 i ricoverati in ospedale, quattro più di ieri, e restano 11 i casi in terapia intensiva. Anche in questo caso, il territorio più colpito è lo spezzino, con 66 ricoverati, uno più di ieri, e sei terapie intensive. Salgono a 839 anche le persone in isolamento domiciliare, 30 più di ieri. E arrivano a 1.801 i soggetti in sorveglianza attiva. Sono, infine, 17 i guariti nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 7.914.