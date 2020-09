Coronavirus, 111 nuovi casi in 24 ore in Liguria e 2 decessi

GENOVA - Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus in Liguria rilevati nelle ultime 24 ore su 1.586 tamponi analizzati. Sale così il numero degli attuali positivi a 1.862. Di questi nuovi casi 80 si trovano nello spezzino, nel territorio sotto la Asl5, proprio dove da ieri e fino al 13 settembre è in vigore una nuova ordinanza che prevede l'utilizzo della mascherina per tutto il giorno. "Una festa, probabilmente avvenuta in Toscana a Marina di Carrana, frequentata da un numero importante di cittadini di origine straniera, perlopiù domenicani residenti alla Spezia, si è trasformata in un cluster e ha creato a catena una diramazione di sotto-cluster derivati, ovvero persone che, infettate, andando a lavorare, hanno esteso il contagio", ha spiegato il governatore Giovanni Toti nel punto stampa di ieri.

Di questi 80 nuovi casi 'spezzini', 40 infatti sono contatti di contatto, 6 sono stati individuati a seguito del loro accesso in ospedale, mentre altri 34 sono stati rilevati grazie alla attività di screening. Si aggiungono poi 12 nuovi casi sul territorio genovese di Asl3, di cui 1 in rsa, 2 rilevati all'accesso in ospedale, 9 da attività di screening, altri 12 nel savonese sotto competenza di Asl2, di cui 7 rsa e 5 attività di screening. Nell'imperiese, infine, gli ultimi 7 casi: 2 contatti e 5 attività di screening esaminati in Asl1.

A questi numeri si aggiungono anche due decessi, purtroppo, entrambi avvenuti nello spezzino. Si tratta di una donna di anni 94 deceduta nel reparto di geriatria, all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e residente a Santo Stefano di Magra e di una donna di anni 92 deceduta sempre nello stesso ospedale, ma nel reparto di pneumologia, e residente a Sarzana. Crescono gli ospedalizzati, oggi 71, e 9 di questi si trovano in terapia intensiva. Sono 17 i nuovi guariti. 1.908 le persone in sorveglianza attiva.

Intanto in Italia sono sette i morti positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16). Netto calo anche dei contagiati: sono 1.297, quasi 400 in meno di ieri. Ma si registra anche un consistente calo di tamponi effettuati: sono stati 76mila, 30mila in meno di ieri. Nuovamente in aumento i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 133, 12 in più del giorno precedente. In crescita anche i ricoverati con sintomi (1.683, +63) e le persone in isolamento domiciliare (30.262, +809) . Il totale degli attualmente positivi è di 32.078 (+884). I dimessi ed i guariti sono saliti a 210.015. Questi i dati del ministero della Salute.