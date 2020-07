Coronavirus, 10 nuovi positivi per cluster Savona e 1580 persone in isolamento

GENOVA - Ci sono 7 nuovi contagiati per covid in Liguria, ma i decessi restano fermi a 1.565 e nessuna nuova vittima si registra anche nelle ultime 24 ore. Questo è quanto emerge dal bollettino di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra l'agenzia sanitaria regionale Alisa e il ministero. Ci sono altri 7 guariti e altre 3 persone in isolamento (164 in totale), mentre gli ospedalizzati salgono a 31 (+2), tutti non in terapia intensiva. Nell'ultima giornata sono stati fatti 1.646 tamponi.

I casi di Coronavirus di Savona avanzano ancora, anche se in maniera più contenuta rispetto ai giorni scorsi: oggi ci sono altri 10 contagi, che portano il totale del cluster a 66. Intento ben 1.580 persone sono in isolamento, mentre cinque sono in ospedale ma in buone condizioni, fa sapere la Regione Liguria. Del totale del 66 la stragrande maggioranza è legata al ristorante: 55 sono infatti clienti o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell'Asl contatti di altri operatori sanitari. Sono 1.700 i tamponi eseguiti dei quali 1.291 refertati. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledi' 22 luglio.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Aumenta il numero di positivi (+282) ma calano i decessi: 9 nelle ultime 24 ore. Sono state dimesse 197 persone I pazienti ricoverati con sintomi sono 724 (-8) e in terapia intensiva ci sono 48 persone ovvero una in meno rispetto a ieri.