Coraggio Italia, Toti: "E' arrivato il momento del coraggio, dovremo fare come la Nazionale"

GENOVA - Nella giornata di ieri ha avuto luogo la presentazione ufficiale del nuovo movimento politico fondato al fianco di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. "Questo è il momento del Coraggio!" - ha scritto il presidente della Liguria sul proprio profilo Facebook - "Con Luigi Brugnaro oggi inizia un percorso da costruire insieme a uomini e donne pronti a rimboccarsi le maniche, in una casa dove il confronto e le idee sono un valore aggiunto e non un pericolo. Dovremo fare come la Nazionale di Mancini: niente individualismi, lasciamo spazio a tutti purché ci siano merito e concretezza. Così si costruisce una grande squadra, così si cambia il Paese.

Il co-fondatore di "Coraggio Italia" Luigi Brugnaro ha motivato la decisione di fondare questo movimento politico spiegando che fosse l'ora di creare "un movimento di centro che stia nel centrodestra, per un elettorato fluido che è in cerca di rappresentanza. E che chiede serietà, merito, competenza". Bisogna tornare a mettere i migliori nei posti giusti".

"Gli italiani di centrodestra dovrebbero votare per 'Coraggio Italia' invece che per Salvini e Meloni" - prosegue Brugnaro - "perché noi non cavalchiamo la paura. Il partito unico non mi appassiona, fa perdere consenso. Noi ci rivolgiamo anche ai delusi dei Cinquestelle"- prosegue Brugnaro. Per quanto riguarda la legge Zan, secondo Brugnaro "va cambiata in poche parti, tipo quella che impone l'ora nelle scuole cattoliche". Andrà approvata. È sacrosanta".