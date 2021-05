Coraggio Italia, anche Biasotti aderisce al nuovo movimento di Toti e Brugnaro

ROMA - Sono sette i senatori che hanno aderito a 'Coraggio Italia', il nuovo gruppo politico fondato da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro. Ai sei esponenti della componente Idea-Cambiamo, si è aggiunto come new entry Sandro Biasotti, al debutto in politica nel 2000 come candidato indipendente dell'allora Polo delle Libertà, ex governatore della Liguria e finora senatore di Forza Italia.

Gli altri senatori sono Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Maria Rosaria Rossi, storica forzista passata di recente a Idea-Cambiamo, Raffaele Fantetti (nei mesi scorsi aderì al gruppo dei cosiddetti 'responsabili'), Marinella Pacifico (ex 5 Stelle), Massimo Berutti, altro ex forzista e sindaco di Tortona fino al 2014. In base al regolamento del Senato, essendo meno di 10, non possono costituire un gruppo parlamentare e quindi per ora sono una componente.

'Coraggio Italia', il progetto politico che vede insieme il sindaco di Venezia di Forza Italia Luigi Brugnaro con il coinvolgimento di Giovanni Toti, è nato formalmente ieri pomeriggio a Roma all'Hotel Eden con atto notarile un comitato promotore, con dentro il gruppo di parlamentari che fanno capo al sindaco di Venezia e i deputati e senatori 'totiani'.

Nella mattina del 27 maggio la presentazione alla stampa a Roma alla Camera dei deputati.