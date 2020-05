Confartigianato, Costi: "Il 10% delle imprese a rischio"

GENOVA - L'ultimo decreto del Governo sul mondo del lavoro finisce anche sotto i riflettori di Confagricoltura Liguria.

Il segretario regionale Luca Costi parla di corsa contro il tempo: "Bisogna fare in fretta. Come per i precedenti decreti bisogna capire che cosa arriverà. Servono aiuti alle imprese e sostengono ai lavoratori. Noi stiamo monitorando con attenzione e siamo convinti che ci sia la forza per ripartire , ma dai primi dato sappiamo che almeno un dieci per cento di aziende a forte rischio sopravvivenza".

Difficile ancora fare delle previsioni. Costi ringrazia la Regione ma fa richieste precise ai ministri competenti: "Il presidente Toti ci sta dando delle regole, ma dal Governo mancano delle leggi quadro per il settore soprattutto del turismo, della ristorazione e anche del settore del benessere. Aspettiamo delle risposte".

Costi infine si associa all'iniziativa di Primocanale che invita Genova Parcheggi ad abbassare le tariffe orarie ora in uso: "Quello del trasporto è un argomento vitale anche per la nostra categoria. Chi si sposta ha bisogno di essere agevolato, soprattutto in questo momento ben vengano diminuzioni dei costi per i parcheggi nelle città, ma anche occorre svluppare un servizio di trasporto locale che tenga anche conto della categoria dei taxi".