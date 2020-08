Concerto per Genova, ascolti record per il regalo di Morricone alla città

GENOVA - Oltre 100mila persone hanno seguito su Primocanale in Liguria lo speciale concerto del teatro Carlo Felice per ricordare a quasi due anni di distanza dalla tragedia le vittime causate dal crollo di ponte Morandi. Una serata speciale che ha visto per la prima volta in musica 'Tante pietre a ricordare', l'ultima composizione del maestro Ennio Morricone, scritta per l'occasione. Uno share medio del 7% e punte fino al 9% per l'evento realizzato da Primocanale Production e trasmesso in diretta su Primocanale anche su Espansione tv (Lombardia) e Telecupole (Piemonte), oltre alla differita su Telechiara (Veneto).

L'evento è andato in diretta anche in streaming sul sito Primocanale.it. Per permettere a tutti di vedere il concerto anche a coloro che non sono riusciti ad avere il biglietto gratutito, primocanale Production ha messo a disposizione della cittadinanza un maxischermo posizionato in piazza De Ferrari che ha permesso a tutti di vedere il concerto dedicato alle 43 vittime della tragedia del 14 agosto 2018. Nel frattempo, sul maxi schermo di Terrazza Colombo passavano, in accordo con l'associazione che rappresenta i familiari delle vittime, i nomi e i volti di chi due anni fa ha perso la vita in quella tragica occasione. Anche questo un modo per rendere vivo il ricordo e non dimenticare.

QUI PER VEDERE LA SERATA DEL CONCERTO PER GENOVA AL CARLO FELICE IN RICORDO ALLE 43 VITTIME DELLA TRAGEDIA DI PONTE MORANDI