Comunali, 'Cambiamo' di Toti presenterà la sua lista ad Agrigento

GENOVA - Anche il movimento 'Cambiamo 'di Giovanni Toti sarà in campo alle amministrative che si terranno in primavera ad Agrigento. "Abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla città. 'Cambiamo' alle comunali sarà rappresentato da me e da un nutrito gruppo di candidati in una lista attualmente in fase di costruzione", ha spiegato uno dei referenti del movimento sul territorio, Ornella Patti.

"Assieme al nostro punto di riferimento Marcello Fattori, a cui riconosciamo leadership e visione, stiamo osservando con attenzione la rosa dei candidati alla carica di sindaco, valutandone complessivamente doti umane, amministrative, idee e programmi innovativi per il rilancio della città", ha concluso Patti. Il fondatore di 'Cambiamo' e governatore ligure, Giovanni Toti, ha lasciato su twitter il suo pensiero su quanto succede alla politica nazionale. "In Liguria un progetto c'è e gli elettori l'hanno premiato in questi anni. Nella politica nazionale non vedo un progetto concreto per gli italiani". Così ha conmentato il presidente della Regione Liguria.

Il tweet arriva a poche ore dalla conclusione di una riunione di maggioranza in Regione. I segretari politici e i capigruppo di Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Giovanni Toti Liguria, Liguria Popolare e Cambiamo! "hanno ribadito in modo compatto l'appoggio alla ricandidatura del presidente Giovanni Toti". Una presa di posizione politica a livello locale dopo che il neo coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco e il portavoce dei parlamentari forzisti Giorgio Mulè hanno evidenziato come la decisione sulla ricandidatura di Toti debba essere discussa dal tavolo nazionale di coalizione ottenendo il benestare di Silvio Berlusconi.