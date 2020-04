Commercio, Cisl e Fisascat alla Regione: "Serve chiusura per la festa del Lavoro"

GENOVA - "Questa mattina abbiamo scritto al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e all'assessore alle attività produttive Andrea Benveduti per chiedere la chiusura per l'intera giornata del primo maggio di tutti i punti vendita della grande distribuzione” Lo dicono Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl della Liguria e Silvia Avanzino, segretario generale Fisascat.

"Abbiamo preso atto positivamente del primo passo fatto dalla Regione con il provvedimento relativo alla chiusura domenicale pomeridiana, pur ritenendo i lavoratori meritassero maggior riposo in ragione dello sforzo che stanno sostenendo - proseguono i sindacalisti -. Chiediamo adesso un segnale chiaro e preciso: occorre adottare un provvedimento di chiusura dei punti vendita della grande distribuzione nella giornata della Festa del Lavoro e per consentire il giusto riposo dei dipendenti in una giornata così simbolica che assume anche maggiore rilievo in ragione della fase che sta vivendo il mondo del lavoro".