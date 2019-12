Collegamento ferroviario Genova-Milano, dal 15 dicembre due nuovi treni regionali

GENOVA - A partire dal 15 dicembre, con l'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario invernale, i pendolari della tratta Milano-Genova potranno usufruire di due collegamenti con treni regionali in più, grazie a risorse messe a disposizione da Regione Liguria e Regione Lombardia in cofinanziamento.

Il primo partirà da Genova Brignole alle 6:05 per arrivare alle stazioni milanesi di Rogoredo (7:53), Lambrate (8:06) e Certosa (8:22). Il secondo partirà da Milano Porta Garibaldi alle 17:15 per arrivare a Genova Brignole alle 19:43.