Col weekend si annuvola la Liguria, ecco le previsioni meteo

GENOVA - Torna il weekend e tornano le nuvole: dopo qualche giorno di sole sulla nostra regione con temperature più calde, per questo primo fine settimana in cui il coprifuoco è slittato alle 23 le previsioni sono di nubi e qualche goccia di pioggia. Anche la domenica sarà all'insegna della variabilità, con nuvolosità irregolare e ampie schiarite e questa instabilità perdurerà per i primi giorni della settimana prossima.

LE PREVISIONI METEO

OGGI VENERDI' 21 MAGGIO : Al mattino sereno o poco nuvoloso sugli estremi della regione, nubi irregolari in aumento sui settori centrali; al pomeriggio nuvoloso sul centro con possibili deboli piogge, in particolare in prossimità dei rilievi compresi tra Genovese e Finalese, nubi in aumento anche sul resto della regione. I venti sono tra deboli e moderati da SudSudest sul Centro-Levante, deboli da Sud-Ovest su Imperiese con rinforzi tra pomeriggio e sera sui rilievi del Centro della regione fino a 60/70 km/h. Per il mare: poco mosso, localmente mosso al pomeriggio specie sul centro della regione. L'umidità si attesta su valori medio-alti. Vengono segnalati venti forti e rafficati dai quadranti meridionali tra pomeriggio e sera sui rilievi centrali. Le temperature sulla costa oscillano tra gli 11 e i 21 gradi, a Levante più basse rispetto al ponente e a Genova. Nell'entroterra, ancora freddo con minime di 5 gradi e picchi di 20 gradi.

DOMANI SABATO 22 MAGGIO : Al mattino nuvoloso con possibili deboli piogge specie sui rilievi del Centro-Levante e localmente lungo le aree costiere; schiarite a Ponente. Al pomeriggio ancora possibili residue piogge su entroterra del Centro e di Levante, schiarite anche ampie lungo le coste del Centro-Ponente. I venti saranno al mattino deboli da sud/sud-est con rinforzi fino a moderati a Levante; in serata tenderanno a disporsi in circolazione ciclonica sul golfo ligure. Le previsioni per il mare: al mattino poco mosso a Ponente, mosso altrove, in serata aumento fino a mosso a Ponente, mentre l'umidità resta su valori medio-alti.

(Foto da Instagram @albertonicoliniphotography)