Code verso Piemonte e Lombardia: autostrade da terzo mondo in Liguria

GENOVA - Il primo weekend estivo si conclude come è iniziato: un incubo per i turisti diretti verso il mare della Liguria, con lunghe code sulle tratte autostradali regionali. Nel tratto tra Ovada e il bivio per la A10, in carreggiata Sud, gli incolonnamenti hanno infatti superato i 10 chilometri.

Gran parte dei disagi sono dovuti ai cantieri ancora aperti: per alleggerire la situazione, Autostrade negli ultimi giorni aveva impiegato fino a 100 tecnici su turni di 24 ore per riaprire le gallerie Pietraguzza, Del Busa, Turchino e Bertè. Nei prossimi giorni, in carreggiata Nord, le gallerie gemelle di quelle riaperte l'altra notte saranno chiuse per proseguire le attività ispettive.

Ma quella di oggi sarà un'altra domenica di code e rallentamenti. Una giornata che si preannuncia particolarmente caotica sulla rete autostradale ligure con tempi di percorrenza notevolmente superiori alla media soprattutto lungo la A10 Genova-Savona e A12 Genova-Sestri Levante in entrambi i casi in direzione del capoluogo ligure per i rientri del fine settimana e per le cantierizzazioni che in questo periodo interessano le autostrade liguri.

"Due ore di coda in autostrada per raggiungere sia il Ponente sia il Levante", aveva denunciato anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti, "una situazione intollerabile e indecente. Dopo tre mesi di chiusura per Covid c'è chi pensa ora di dare il colpo di grazia alla Liguria con un'assurda serie di cantieri e lavori, proprio quando economia e turismo si rimettono in moto".

Oltre a programmare gli spostamenti evitando le fasce orarie di maggior flusso e usare i canali informativi per monitorare il traffico, sono stati individuati percorsi alternativi per evitare le code. A chi dalla riviera di ponente e' diretto verso il Piemonte e la Lombardia in alternativa al percorso A10-A26 è possibile utilizzare la A6 Torino-Savona verso Torino tramite cui raggiungere la A21 Torino-Piacenza-Brescia o la A4 Torino-Trieste da cui proseguire in direzione est.

Per chi invece parte dalla riviera di levante verso le stesse destinazioni in alternativa al percorso A12-A7 è possibile utilizzare la A15 Parma-La Spezia verso La Spezia tramite cui raggiungere la A1 Milano-Napoli per poi procedere in direzione di Milano, oppure, all'altezza di Piacenza prendere la A21 verso Torino o verso Brescia.