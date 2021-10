Ciclismo, ritorno all'antico: la Milano-Sanremo 2022 nel giorno di San Giuseppe, il 19 marzo

SANREMO - Nel segno della tradizione: la Milano-Sanremo 2022 si correrà nel giorno di San Giuseppe, il 19 marzo. L'UCI ha infatti ufficializzato il calendario internazionale del prossimo anno, che vedrà i Mondiali dal 18 al 25 settembre a Wollongong in Australia.

La Sanremo, prima delle cinque "Classiche Monumento" con Fiandre, Liegi, Roubaix e Lombardia, si correrà il 19 marzo e dovrebbe tornare sul tracciato classico, dopo che nelle ultime due edizioni ci sono state variazioni di necessità: nel 2020 niente Riviera Ligure ma Basso Piemonte, per la vittoria di Wout van Aert in pieno agosto; quest'anno Turchino intransitabile e percorso alternativo dal col di Nava per il guizzo vincente di Jasper Stuyven (nella foto), quarto al recente Mondiale che si correva nella sua Lovanio, dove il belga ha casa a poche decine di metri dal traguardo tagliato in solitaria da Alaphilippe per il bis iridato.

Il calendario sarà aperto il 5 marzo dall'aspirante classica Strade Bianche e Strade Bianche. Il Giro d'Italia si svolgerà da venerdì 6 maggio e si concluderà sabato 29 maggio. La Tirreno-Adriatico è in programma dal 7 al 13 marzo. La Milano-Torino tornerà alla collocazione originaria in primavera e si disputerà il 16, a cavallo fra la 'Tirreno' e la "classicissima". Dal 12 al 15 aprile andrà in scena il Giro di Sicilia, che si è appena concluso. La Gran Piemonte e il Lombardia chiuderanno la stagione delle corse di prestigio italiane il 6 e l'8 ottobre.

All'estero l'Unione ciclistica internazionale ha reso noti alcuni eventi della prossima stagione, compreso quello World Tour: la durata del Tour de France 2022 e della Vuelta di Spagna, al via rispettivamente il primo luglio e il 19 agosto, sarà eccezionalmente estesa a 24 giorni, dal momento che la corsa a tappe francese scatterà da Copenaghen e quella spagnola da Utrecht (Olanda).