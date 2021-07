Chiusura a A10, la Liguria rischia la paralisi: tavolo tecnico per scongiurare il caos

GENOVA - Chiusura totale del tratto, scambio di carreggiata con una corsia per senso di marcia, posticipo dei lavori al 25 agosto. Diverse le soluzioni sul tavolo per la A10 nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra'. Questo lunedì nuovo vertice in mattinata tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autostrade per l'Italia e ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Si cerca una soluzione. La paralisi dell'autostrada è dietro l'angolo dopo che Autostrade e ministero hanno prospettato a partire dal 6 agosto e per i successi 18 giorni e 18 notti la chiusura totale del tratto in direzione Ponente. Una situazione che obbligherebbe di fatto tutto il traffico, auto e camion, a spostarsi lungo l'Aurelia, la Liguria a conti fatti si troverebbe spezzata in due. L'obiettivo è trovare un'alternativa capace di dare respiro alla viabilità. Da una parte i lavori sulle gallerie del tratto interessato devono essere concluse entro la data prestabilita, dall'altra c'è il concreto pericolo di un caos. Si è parlato di 'difettuosità' all'interno delle gallerie che necessitano della chiusura dei lavori entro il 26 agosto. Si tratta nello specifico della galleria Provenzale.

Il mondo economico e portuale della Liguria ha già fatto intendere e detto chiaro e tondo che una chiusura totale sarebbe un disastro per la regione. La soluzione per ora che prende piede è quella di uno scambio di carreggiata che permetterebbe di avere una corsia per senso di marcia. Un rimedio che comunque rischia di non essere sufficiente a evitare code e incidenti che in area di cantiere non mancano. Più lontana apparentemente la soluzione di posticipare in un secondo momento la chiusura dell'autostrada.

Una situazione ancora più problematica se si considerano i lavori alla ferrovia previsti. A quel punto la somma delle due situazioni porterebbe il caos viabilità e spostamenti in Liguria. Nello stesso periodo di tempo infatti i treni che scendono dalle Valli Stura e Orba saranno sospesi per i lavori del Terzo Valico, una situazione programmata e comunicata già da tempo. E dal porto e i suoi operatori arriva forte l'appello nel rivedere il piano autostrade, il rischio è il blocco del porto.