Chiude la Città dei bambini, dopo il covid in vista un trasloco

GENOVA - Trasloco in vista per la Città dei Bambini al Porto Antico di Genova. Dopo la lunga chiusura per covid, a pochi giorni dalla possibilità di riaperture, nel centro giochi educativo genovese si preparano i primi scatoloni.

L'ipotesi più accreditata è quella di un trasferimento poco lontano: la galleria sotto l'Acquario di Genova potrebbe essere la prossima location, ma per la riapertura, toccherà attendere almeno il 2022.

La Città dei bambini era passata dal 2014 dall'Acquario alla Porto Antico Spa che aveva a sua volta affidato tutta la parte educativa e di divulgazione scientifica al Festival della Scienza. Ma anche con quest'ultima realtà il contratto è stato rescisso da poche settimane: era stato il primo segnale rispetto alla scarsa possibilità di ripresa delle attività.

Dunque niente estate al Porto Antico con i centri estivi della Città dei Bambini. Per tornare nel centro, che sempre ha portato turisti e famiglie verso i Magazzini del Cotone, occorrerà attendere un altro anno e spostarsi di qualche metro più in là.