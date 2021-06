Chiara Ferragni si vaccina, Bassetti le invia la maglietta 'adulta e vaccinata"

GENOVA - "Sui social ci sono dei campioni e una di questa è Chiara Ferragni che oggi si è vaccinata. Io ho addosso questa maglietta: adulto e vaccinato, l'abbiamo mandata anche a lei. Spero che vorrà indossarla per dare un messaggio a tutti i suoi followers". In sintesi: Bassetti chiama Ferragni. Arriva l'invito da parte del direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova rivolto direttamente all'imprenditrice social che si è sottoposta al vaccino Covid.

L' influencer ha condiviso su Instagram una foto mentre riceve la prima dose del farmaco: "Un momento così emozionante, che sembrava così lontano e finalmente è arrivato. Dopo più di un anno di isolamenti e paura sono così felice che questo sia il primo passo verso una vita normale" ha scritto. Un messaggio arrivato a oltre 23 milioni di follower che la seguono suio social.

Intanto la Liguria ha fatto partire la campagna vaccinale per convincere gli scettici a vaccinarsi e ha rimarcato come i giovani siano stati fin qui i più attenti e voglioso di vaccinarsi. "I giovani in questo anno sono stati attaccati da più parti, sbagliando, sono la parte più forte di questo Paese. Con i giovani si va lontano, bisogna coinvolgerli" ha spiegato Bassetti.