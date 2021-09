Centomila liguri senza medico, ne mancano 92 e i bandi vanno deserti

GENOVA - E' allarme medici di base: ci sono almeno 92 posti vacanti che faticano a essere rimpiazzati in Liguria. E in tutto 100mila residenti che rischiano di rimanere almeno temporaneamente senza medico di medicina generale. Il 30 agosto Regione Liguria ha pubblicato l'avviso per la ricerca dei dottori mancanti, perché dal bando precedente ben poco era stato raccolto: con le risposte infatti erano stati coperti solo 11 posti.

Un mestiere sempre più difficile: dall'inizio della pandemia particolarmente duro, tanto da spingere molti a trovare altre specializzazioni. Così da questo bando la Regione ha dato la possibilità di candidarsi al posto di medico di famiglia anche a chi si sta formando post laurea in medicina generale. Agli studenti, dunque: sperando che tra loro, complice età ed entusiasmo, ci sia una buona risposta verso questa professione.

La situazione è diversa a seconda del territorio ligure: soffre molto la zona di Asl1 a Imperia dove mancano 46 medici con in particolare una grave carenza nell'area di Sanremo: solo lì bisogna inserire 17 medici. A Savona gli ambiti territoriali scoperti sono 14, a Genova 25, in 3 in Asl4, a Spezia (Asl5) sono 4. In generale, sono le aree dell'entroterra, quelle più difficili da raggiungere e più isolate a registrare la mancanza del medico sul territorio.