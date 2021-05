Casinò Sanremo, appello dei sindacati a Toti per anticipare la riapertura

SANREMO - Rien ne va... quando? Al Casinò di Sanremo si aspetta la riapertura, attualmente fissata per il 1 luglio. Troppo tardi, per chi ci lavora. Così i sindacati dei lavoratori del Casinò di Sanremo Slc-Cgil Fisascat Cisl Uilcom-Uil Snalc-Cisl si appellano al presidente della Liguria Giovanni Toti, per una riapertura anticipata del Casinò di Sanremo.

Nel programma delle riaperture, infatti, le case da gioco, così come le sale scommesse, potranno riprendere la propria attività dal primo luglio. Le associazioni dei lavoratori manifestano delusione. "Fortunatamente, la regione Liguria potrà entrare in zona bianca, il 7 giugno, se i dati rimarranno costanti - si legge in una nota - di conseguenza sarà possibile e doveroso riaprire tutte le attività, salvo casi specifici menzionati in cui non rientrano i casinò; uniche limitazioni rimangono le mascherine e il distanziamento". I sindacati confidano "nell'appoggio incondizionato del Presidente della regione Toti che l'anno scorso firmò la riapertura del Casinò di Sanremo sostenendo pienamente il protocollo sanitario messo in atto. Le organizzazioni sindacali unitamente al Comune di Sanremo e al Consiglio di amministrazione del Casinò pongono questo tema all'attenzione dell'opinione pubblica come una battaglia di diritto al lavoro che nessuno di noi può permettersi di perdere".