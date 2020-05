Casellati al Ponte per Genova, la prima 'sosta' dopo 65 giorni di emegenza coronavirus

GENOVA - La presidente del Senato Elisabetta Casellati è arrivata puntuale al cantiere del nuovo Ponte di Genova. C'era il governatore Giovanni Toti e c'era il sindaco Marco Bucci. Insieme hanno accolto la presidente per visitare il cantiere sul Polcevera. E' la prima uscita ufficiale, la prima dopo 65 giorni in cui la presidente Casellati si ferma in pubblico da quando è iniziata la fase più dura dell'emergenza coronavirus. All'alba del 28 aprile è stata completata la struttura issando l'ultimo impalcato che ha completato la struttura d'acciaio del ponte la cui inaugurazione è attesa a luglio.

"A Genova è l'Italia che ha vinto, perché il ponte è il simbolo della rinascita. E' l'esempio dell'Italia che e la fa senza vincoli e senza burocrazia". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in visita al cantiere del nuovo Ponte di Genova nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori. "Ripartiamo da qui per riaprire le tante attività in sicurezza mettendo soldi nelle tasche degli italiani. Questo ponte illuminato dal tricolore che ci emoziona riaccende il nostro futuro", ha assicurato la seconda carica dello Stato.

Casellati ha parlato anche dell'emergenza coronavirus e della cosiddetta Fase 2 prevista per il 4 maggio. "Si può riaprire. Ridisegnare un'Italia nuova significa riaprire le tante attività, tenendo conto di quelle che sono le misure di sicurezza che devono essere adottate, ma si puo' riaprire. Credo che gli italiani abbiano bisogno di lavorare e credo che iI lavoro debba essere tutelato. Gli italiani devono avere i soldi in tasca per ripartire".

Il sindaco Bucci ha sottolineato il legame tra la realizzione del viadotto e la festa dei lavoratori, con un pensiero a quelli che sono costretti in casa dall'emergenza coronavirus. "Agli operai del ponte, a chi lotta negli ospedali. A chi lavora in porto, a chi aspetta di poter riaprire la propria attivita' commerciale. A chi si sta reinventando", ha detto il primo cittadino rivolgendosi a loro, ma anche a coloro che attendono "di rientrare nel proprio ufficio, a chi in questi mesi non si è mai fermato, a chi è in cassa integrazione e a chi sta cercando un'occupazione".

In questo Primo Maggio "in cima a tutti i pensieri resta l'immagine del nuovo ponte di Genova, un'impresa che tutto il mondo sta ammirando", ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti. "C'è una cosa che non accetto, l'idea che si tratti di un miracolo. Non c'è nessun miracolo, non c'è nessun mistero: il nuovo ponte di Genova è risorto sulle macerie e sui lutti del Morandi solo per la dedizione, il sacrificio e la splendida collaborazione dei tanti che ci hanno lavorato, portando sempre nel cuore il ricordo delle 43 vittime. Se oggi Genova e la Liguria scrivono una nuova pagina ammirata agli occhi di tutto il mondo è perché noi siamo così: nel lavoro e nella vita, fieri e tenaci".. ha concluso il governatore.

"Spero che il ponte di Genova sia un messaggio di speranza per l'Italia intera perche' con il lavoro si possa superare questa crisi, si possa ripartire e ricreare ricchezza per questo Paese. Le crisi si possono affrontare e risolvere insieme, per ricominciare", ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo, a margine dell'incontro con la presidente del Senato.