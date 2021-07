Caos autostrade, veicolo in fiamme sulla A26: code sul tratto ligure

GENOVA - Un altro veicolo in fiamme su un'autostrada ligure: si tratta della A26. Proprio a causa di questo veicolo in fiamme si sono create code fino a 3 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce. E' successo verso le 14,30 di oggi, 10 luglio.

Aggiornamento alle 16: Il traffico in A26 ha ripreso a scorrere normalmente dopo che il veicolo è stato rimosso dal carro attrezzi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme, l'incidente non ha causato feriti

Solo negli ultimi giorni ci sono stati due incendi in autostrada: un camion in galleria, che prendendo fuoco ha bloccato l'autostrada per 5 ore, intrappolando gli automobilisti, e anche un'auto a metano in fiamme che ha mandato in tilt il traffico sulla A7.