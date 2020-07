Caos autostrade, Paita (Italia Viva): "Serve nuovo Decreto Genova"

GENOVA - "Ho partecipato all'incontro richiesto ai Parlamentari dal comitato "Salviamo Genova e la Liguria", costituito dalle imprese economiche e di autotrasporto. E' il comitato che si sta ribellando per le code chilometriche che ogni giorno attanagliano le autostrade liguri.

Voglio lanciare da qui l'idea di un nuovo Decreto Genova, che indennizzi le imprese e i pendolari per disagi subiti". Lo dichiara la deputata di Italia Viva Raffaella Paita, capogruppo in Commissione Trasporti. "Chiedo chiarezza sulla vicenda Gronda. L'opera - sottolinea - e' necessaria subito, e tutta. Basta tentennamenti. E chiedo che il governo si attivi subito. I parlamentari liguri siano uniti su questi due obiettivi centrali per salvare la Liguria", conclude.