Caos Autostrade, mattina di code in A26, A7, A12

GENOVA - Una mattinata iniziata in coda a causa dei lavori sulle tratte autostradali della Liguria. Nemmeno nei giorni infrasettimanali infatti, dopo il disastro dello scorso weekend, va scemando il traffico dovuto alle continue interruzioni.

Coda sulla A26 Voltri-Gravellona tra Ovada e Masone per lavori, mentre nella direttrice che porta a Milano ancora coda sulla A7 Milano-Serravalle- Genova tra Busalla e Genova Bolzaneto.

A Levante la coda non lascia scampo a chi si muove sia verso il centro di Genova sia verso La Spezia e la Toscana: sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo infatti è segnalata coda già dalle prime ore dell'alba tra Genova Nervi e Genova est per lavori. Non è il solo tratto interessato dalle code: un ulteriore blocco è presente tra Genova est e Genova Nervi per lavori e ancora tra Genova Nervi e Recco per lavori. Ancora più a levante, sempre sulla A12, coda tra Recco e Chiavari per lavori.