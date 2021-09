Caos autostrade, martedì in coda tra i cantieri della Liguria

GENOVA - Un martedì di cantieri sulla rete autostradale della Liguria, una mattinata che si apre con diversi fronti critici e code da ponente a levante. Da lunedì pomeriggio alle 14 sono ripartiti i cantieri interrotti per la pausa del weekend, mentre si attende tra oggi e domani il via libera ufficiale allo smantellamento dei cantieri per il periodo del Salone Nautico che si aprirà questo giovedì a Genova. E già alle 9 di mattina la A10 è piegata dalla coda: 5 chilometri tra Varazze e Genova in direzione Ventimiglia.

La situazione aggiornata del traffico

ORE 9,20 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 5 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Rosignano coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

ORE 8,30 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. In direzione Genova coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo in direzione Rosignano coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori