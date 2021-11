Caos autostrade: lunedì di pioggia, code, cantieri e incidenti

GENOVA - Un nuovo incidente sulle autostrade liguri in questa giornata nera: questa volta è sulla A10, dove dapprima si è creata una coda di 4 km tra il bivio A10 e la fine della strada Complanare Savona e Albisola, andando verso Savona, per un incidente. Probabilmente accaduto in uno dei tanti cantieri che costellano l'A10 Genova-Savona-Ventimiglia, tra i birilli che dividono uno scambio di carreggiata, visto le code che sono nate anche nell'altra carreggiata, quella in direzione Genova.

Pochi minuti dopo un altro incidente nel levante, sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, che sta creando qualche disagio agli automobilisti diretti verso Genova.

La giornata risulta catastrofica: Alle 7.30 di mattina un incidente al km 4,3 della A10, tra i caselli di Genova Pra' e Genova Aeroporto, mentre ancora la pioggia scendeva su Genova e sulla Liguria, ha mandato in tilt l'autostrada: fino a sei chilometri di code in direzione Genova. Poco dopo le 8 la A12 si è bloccata tra Lavagna e Sestri Levante in direzione Livorno a causa di un incidente: un mezzo pesante perde parte del carico, la circolazione viene riattivata dopo poco ma i chilometri di code continuano.Attorno alle 10 un altro incidente si è verificato tra i caselli di Genova Est e Nervi: coinvolto un mezzo pesante, 3 km di coda (foto dalla pagina Facebook di Maurizio Gregorini).

La mattina di lunedì 15 novembre si apre ancora una volta con criticità legate alla viabilità e in particolare sulla rete autostradale dove continuano i cantieri, i restringimenti di carreggiata e gli scambi. Il pomeriggio non sembra andare meglio.

AGGIORNAMENTI

ORE 16 - Coda di 10 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente in direzione Ventimiglia. Coda di 4 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per incidente in direzione Genova.

Coda di 9 km anche sul Tronco A10 in Autofiori fra Spotorno e Albisola in direzione Italia, a causa di un incidente

ORE 15.30 - Coda di 10 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per incidente in direzione Ventimiglia. Coda di 4 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per incidente in direzione Genova.

Coda di 8 km anche