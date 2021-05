Caos Autostrade, la mattina si apre nel traffico: code su A7, A10 e A12

GENOVA - Già alle sei di mattina arrivano le prime segnalazioni delle code nel nodo autostradale della Liguria: disagi che riguardano in particolare i percorsi di Levante, sia per chi va verso Genova sia per chi va verso levante.

Coda sulla A26 sulla Voltri Gravellona Toce di 3 km tra Ovada e Masone per lavori.

Coda sulla A12 Genova-Rosignano marittimo di 2 km tra Genova Nervi e Genova est e tra Genova est e Genova Nervi per lavori.

Coda sulla A12 Genova-Rosignano marittimo tra Recco e Genova Est per lavori e tra Genova Nervi e Recco e ancora tra Recco e Rapallo.

Coda sulla A10 Genova-Ventimiglia all'inizio della complanare di Savona per Albisola a causa dei lavori in corso.