Caos Autostrade, la lettera di Toti al ministro Giovannini: "Chiediamo soluzioni accettabili"

GENOVA - Riceviamo e pubblichiamo la lettera del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini.

Caro Ministro, come anticipato nel corso della telefonata di ieri, la Liguria sta vivendo un periodo di particolare criticità dovuta alla presenza di numerosi cantieri autostradali attivi, in concomitanza alla piena fase di ripartenza, condivisa a livello nazionale, delle attività e della vita “normale” dei cittadini a seguito delle riduzioni delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid.

Nello specifico si evidenzia che, nonostante negli ultimi mesi siano stati convocati da parte della struttura di Codesto Ministero numerosi incontri nel corso dei quali sono stati illustrati i programmi sia delle attività di monitoraggio strutturale propedeutiche all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, sia dei lavori medesimi, continuano a verificarsi chiusure o forti limitazioni al transito, entrambe non programmate ed attivate con procedura di somma urgenza, di tratte autostradali.

Tali interruzioni/limitazioni, spesso derivanti da ispezioni ministeriali aventi ancora lo scopo di definire il livello manutentivo dei singoli manufatti e non l’avanzamento dei lavori in essere, comportano insostenibili disagi sia per gli utenti autostradali che per le comunità interessate dalle viabilità alternative percorse da migliaia di automezzi.

Alla luce di quanto sopra sono a chiederLe di voler cortesemente fissare quanto prima un incontro a livello politico al fine di individuare concrete soluzioni che possano garantire, pur nel pieno rispetto delle massime condizioni di sicurezza per gli utenti della rete autostradale ligure, un accettabile livello di funzionalità dei tratti autostradali in argomento.

*Giovanni Toti presidente di Regione Liguria