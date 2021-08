Caos autostrade, km di code dall'alba in prossimità dei cantieri

GENOVA - Code sulla A12, dove i cantieri sono ricominciati, ma anche sulla A7 verso Milano, dove mai sono stati interrotti e ancora sulla A10, dove ancora una volta sono presenti restringimenti di carreggiata dovuti ai lavori.

La Liguria questo martedì 31 agosto chiude il mese tra le code e lo slalom tra i restringimenti, gli scambi di carreggiata e le attese per spostarsi anche di pochi chilometri.

La situazione alle ore 9

Sulla A10 coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Sulla A7 coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Sulla A12 coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori e in senso contrario coda di 2 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

La situazione del traffico alle ore 8

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 2 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Sulla A7 Milano-Serravalle in direzione Milano coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Genova coda di 2 km tra Chiavari e Rapallo per lavori; in direzione Rosignano coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.