Caos autostrade in Liguria, la Juventus arriva a Genova in aereo

GENOVA - Basta questa notizia per far capire la situazione delle autostrade della Liguria. La Juventus impegnata questa sera allo stadio Ferraris contro il Genoa sceglie l'aero per raggiungere Genova.

Dunque niente autostrada, niente pullman, troppo rischioso e così la formazione bianconera sceglie di imbarcarsi a Torino Caselle e atterrare al Cristoforo Colombo di Genova pur di non restare bloccata nel traffico autostradale ligure divenuto ormai caso nazionale. Il rischio di sfiancare i giocatori con ore e ore di coda lungo le autostrade della Liguria ha portato la dirigenza bianconera a optare per la scelta di un volo privato per una distanza tra le due città che non arriva a 190 km. Anche questo il risultato di una situazione autostrdale in Liguria divenuta ormai insostenibile.