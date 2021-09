Caos autostrade, code su A10, A7 e A12. Oggi l'incontro Toti-Giovannini

GENOVA - Oggi è il giorno atteso del confronto tra Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, e il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Enrico Giovannini: sul piatto la nomina del governatore a commissario per la gestione del fronte autostradale ligure e dei lavori, ma anche la questione del Salone Nautico e la richiesta da parte di Regione Liguria di smantellare i cantieri nei giorni della manifestazione, ,ovvero dal 16 al 21.

Intanto i cantieri che costellano la rete autostradale ligure continuano a essere causa di lunghe code dalle prime ore del giorno: i punti di particolare criticità sono sempre quelli di Savona sulla A10, a levante sulla A12, sulla A7 dopo Bolzaneto verso Milano.

Gli aggiornamenti del traffico

ORE 10.20

Coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori

Coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori

Coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori

Coda di 4 km tra Recco e Rapallo per lavori

ORE 9,30 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 4 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Traffico rallentato tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Genova coda di 2 km tra Recco e Rapallo per lavori.

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Gravellona Toce coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.

ORE 8,30 - Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 3 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori. Coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova in direzione Milano coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Coda tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori.

Sulla A12 Genova-Rosignano marittimo in direzione Genova coda di 1 km tra Chiavari e Rapallo per lavori.

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Gravellona Toce coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.