Caos autostrade, Cisl: grazie ai lavoratori impegnati sul fronte della sicurezza

GENOVA - “Grazie ai lavoratori: ogni giorno contatti costanti per verificare che fossero rispettati gli standard di sicurezza”. Così Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Cisl Liguria.

“Bisogna dire un gigantesco grazie - sostiene Tafaria - a tutti i lavoratori di Pavimental e delle aziende affidatarie che sono stati impiegati in questi mesi nei lavori in autostrada a Genova, sono stati oltre 360 per sistemare le gallerie: uno sforzo importante con la chiusura in anticipo degli interventi di messa in sicurezza sul tratto della A10, Genova Aeroporto-Genova Pra'".

"Come Filca Cisl Liguria in questi mesi - conclude - abbiamo avuto un dialogo giornaliero con i lavoratori per verificare che fossero rispettati gli standard sulla sicurezza”.