Caos autostrade, cantieri e code dall'alba in Liguria

GENOVA - Giovedì mattina di code in autostrada in Liguria. Ecco la situazione del traffico con diversi nodi in cui i rallentamenti creano disagi alla viabilità.

Sulla A26 Voltri-Gravellona in direzione Genova Voltri segnalata coda di 5 km tra Ovada e Masone per lavori. Coda di 1 km anche tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulla A7 traffico rallentato in direzione: Genova tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso.

Sulla A12 Genova-Rosignano in direzione Genova coda tra Genova Nervi e Genova est per lavori, il traffico è rallentato poi sempre in direzione Genova tra Chiavari e Recco per lavori.

Sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia coda di 4 km tra Varazze e Celle Ligure per lavori. Seconda coda invece in direzione Genova di 1 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per lavori.