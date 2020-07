Cantieri, turisti e chiusure: altra giornata da bollino rosso sulle autostrade della Liguria

GENOVA - Altra giornata da bollino rosso lungo le autostrade della Liguria. In questo weekend di metà luglio atteso nelle prime ore della giornata l'arrivo dei turisti specialmente da Piemonte e Lombardia. Sotto osservazione le autostrade A26,A7 e A10 e A12 per il flusso di veicoli diretti verso le località dele riviere di Levante e Ponente. Continua la presenza dei cantieri che costringe in diversi tratti alla corsia unica e allo scambio di carreggiata. Nelle prime ore di sabato traffico intenso in uscita dal casello di Genova ovest per i veicoli diretti al terminal traghetti per gli imbarchi.

Intanto le date per quanto riguarda le ispezioni lungo le gallerie della rete continua a spostarsi in avanti. Conclusa quella che dovrebbe essere la fase più massiccia ora è attesa entro la fine di luglio le ispezioni nelle ultime 65 gallerie. Solo dopo il termine di queste ispezioni sarà possibile la circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Nel frattempo il mondo economico, i cittadini, le associazioni di categoria, il mondo del turismo e del porto si preparano a scendere in piazza martedì 21 luglio quando a Genova arriverà il ministero delle Infrastrutture Paola De Micheli. Una manifestazione organizzata da Comitato Salviamo Genova e la Liguria che mira a far capire come l'isolamento della Liguria a causa del caos autostrade sia penalizzando tutti i settori economici crando un pesnate danno a tutta la cittadinanza e i lavoratori della Liguria (LEGGI QUI).

Ma le chiusure programmate vanno avanti. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio sono previste altre tratte interessate da controlli con relative chiusure. Ecco il dettaglio.

A7 - tratto chiuso tra Genova Ovest e il bivio A7/A12 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/07/2020 al giorno 19/07/2020 per lavori.

A10 - tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Arenzano (direzione Ventimiglia) dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/07/2020 al giorno 19/07/2020 per lavori Entrata consigliata verso Ventimiglia: Arenzano.

A26 - tratto chiuso tra il bivio A26/A10 e Ovada (direzione Nord) dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 18/07/2020 al giorno 19/07/2020 per lavori Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.