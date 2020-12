Cantieri e incidenti, domenica di code lungo le autostrade della Liguria

GENOVA - Domenica di code lungo le autostrade della Liguria. Da una parte i cantieri, tanti, presenti lungo soprattutto la A26 e la A12. In una giornata caratterizzata dal bel tempo in tanti si sono messi in viaggio per raggiungere le località della riviera per un pranzo o un aperitivo. Ma complici i cantieri non sono mancati i disagi.

Coda di 4 km in A12 tra Genova Nervi e Genova Est proprio per la presenza di cantieri. Coda di 1 km intorno all’una anche in A26 tra Ovada e Masone. Anche gli incidenti hanno contribuito a creare disagi agli automobilisti. Una coda fino a 3 km si è formata tra Masone e l’allacciamento con la A10 in direzione Sud. Ancora una volta torna il problema del caos autostrade in Liguria. Ancor più evidente in quanto accaduto in una normale giornata di metà dicembre.